Wer hat gestern noch die "fahrenden Stadtmusikanten" in Graz gesehen? © Tengg

1. Wetter

Am Sonntag ziehen mit teils lebhaftem Nordwind zwar wiederholt dichte Wolkenfelder durch, zwischendurch zeigt sich aber vielerorts auch die Sonne. Meist ist es trocken, ein paar kurze lokale Regenschauer können aber dabei sein und zwar speziell morgens. Dabei ist es deutlich kühler als zuletzt. Höchstwerte bis 14 Grad. Am Montag können sich zunächst tiefliegende, hochnebelartige Wolken stauen. Meist bleibt es trocken. Am Nachmittag sollte sich schließlich noch die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen um 13 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der Wetterlage ist eher mit einer Abnahme der Luftschadstoff-Konzentrationen zu rechnen. Insgesamt liegt die Feinstaubbelastung derzeit eher unter dem für diese Jahreszeit üblichen Niveau.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz in Zukunft



Beim Treffen der "Regionalversammlung des Steirischen Zentralraums" am Freitag ging es auch um ungewöhliche Projekte: darunter ein "autonomes Elektro-Shuttle" zwischen S-Bahn-Station Flughafen und Eingang Flughafen. In einer ersten Testphase soll noch ein Lenker an Bord sein. Außerdem sollen am Schöckl ein barrierefreier Spielplatz und in Kumberg ein tim-Knotenpunkt samt Carsharing und Ladestationen für E-Autos errichtet werden.

5. Wohin?



Festival der Spiele 2018



Tel. 0676 86 63 02 50



Der Verein zur Förderung der Spielkultur verwandelt das Schauspielhaus in einen Ort des Spiels in all seinen Ausprägungen und Formen. Den Abschluss des Festivals macht am Sonntag der Familien- und Freundschaftstag inklusive Drachenbauworkshop (11-13 Uhr). Schauspiielhaus, Graz. 21. Oktober, 10-19 Uhr. Tel. 0676 86 63 02 50

24. Fest der Stimmen



Tel. 0 Der Verein "Die Kärntner in Graz" veranstaltet zum ersten Mal ein Wunschkonzert. Bis vor zwei Wochen gab es die Möglichkeit, einen Musikwunsch abzugeben. Mit der Sängergruppe "5 Gailtaler", der Instrumentalmusikgruppe "4 Buam" und dem Singkreis und Chor der Kärntner in Graz. Congress (Stefaniensaal), Graz. 21. Oktober, 17 Uhr. Tel. 0



664 121 47 16

FESCH’MARKT



Tel. 0 In industriellem Ambiente werden handgefertigte Unikate aufstrebender DesignerInnen vor den Spiegel geführt. Schicke Herbstmäntel, hochwertige Ledertaschen, geschmackvolle Schmuckstücke und reichhaltige Naturkosmetik sind Teil des Sortiments. Auch Interior-Highlights aus Keramik, Textilien und Kunstwerke suchen ein neues Zuhause. Gourmets kosten sich am besten durch das umfangreiche Delikatessenangebot. Seifenfabrik, Graz. 21. Oktober, 11-20 Uhr. Tel. 0

664 451 48 47

6. Erster Blick auf Riesenrutsche

Seit 14 Tagen wird an ihr gebaut, jetzt nimmt die Schloßberg-Rutsche Formen an. Die Rutsche, die sich entlang des bestehenden Lifts windet, wird mit 64 Metern die höchste Indoor-Rutsche der Welt sein, die Rutschenlänge beträgt 170 Meter. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h dauert der Spaß etwa 40 Sekunden.

Gearbeitet wird noch bis 10. November, danach erfolgt das Bau-Finale im Jänner. Hier können Sie die ersten Bilder der "Rutschpartie" sehen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.