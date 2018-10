Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch ein Nachzügler-Foto vom Graz Marathon. Auf so viele Läufer trifft man im Stadtpark jetzt nicht mehr © A. Tengg

1. Wetter

Der Dienstag wird nach der Auflösung einzelner Hochnebelfelder weiterhin mildes Wetter bringen. Es ziehen jedoch von Südwesten her teils dichtere Wolken in hohen Schichten durch. Frühtemperaturen ab 10 Grad. Höchsttemperaturen um die 20 Grad. Am Mittwoch hält das störungsfreie Wetter an. Es bleibt auch am Nachmittag noch eher sonnig. Frühwerte um 7 Grad. Recht mild dann bei Tageshöchstwerten bis 22 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist mit keinen Grenzwertüberschreitung bei Feinstaub zu rechnen. Es gibt nur schwache bis mäßige Gesamtbelastungen der Luft.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Köpfe des Jahres 2018

Es ist erst Mitte Oktober und doch neigt sich das Jahr schön langsam dem Ende zu. Die Kleine Zeitung holt heuer wieder die "Köpfe des Jahres" in vier steirischen Großregionen vor den Vorhang. Machen Sie Vorschläge und wählen Sie mit! Bis 4. November können Sie online Ihre Favoriten in jeweils sieben Kategorien vorschlagen. Abgestimmt werden kann dann zwischen 11. November und 31. Dezember – per Onlinevoting, aber auch per Coupon, den Sie in der Print-Ausgabe der Kleinen Zeitung finden.

5. Wohin?



Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Dienstag.

6. "Likes" des Tages

Soziale Medien sind in der Politik zu einem gängigen Mittel geworden, um die Bevölkerung zu erreichen. Wir stellen die Social-Media-Profis unter den Ortschefs in Graz und GU vor. Unangefochten an der Spitze ist der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl. Sein Konterfei ziert gleich zwei Facebook-Seiten, die es gemeinsam auf fast 20.000 Likes bringen. Unter den GU-Bürgermeistern ist Stefan Helmreich, Ortschef in Lieboch, absoluter Spitzenreiter. 4498 Personen zählen auf seinem Profil zu seinen Freunden. Zu den Spitzenreitern zählen auch seine Kollegen Simone Schmiedtbauer (Hitzendorf), Johannes Wagner (Frohnleiten) und Hannes Tieber (Peggau).

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.