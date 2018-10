Facebook

Das Wochenende lässt uns nicht im Stich. Es bleibt sonnig. © Tengg

1. Wetter

Das Wochenende bringt perfektes Jubiläumswetter für den Graz Marathon. Der Samstag wird viel Sonnenschein und zu Beginn höchstens Hochnebel mit kurzer Dauer bringen. Meist ist es sogar wolkenlos. Frühwerte ab 7 Grad, Tagesmaxima bis 20 Grad. Am Sonntag setzt sich das störungsfreie, sonnige Wetter fort. Beim Aufwärmen erwarten die Läufer um die 10 Grad, Tageshöchstwerte bis 20 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der Wetterlage sind zur Zeit keine höheren Feinstaubbelastungen zu erwarten. An den Messstellen Graz-Don Bosco und Graz-Süd Tiergartenweg werden erhöhte Belastungen der Luft gemessen.

3. Verkehr

Aufgrund des Graz Marathon werden am Sonntag von ca. 7 bis 16 Uhr Ersatzverkehre mit Bussen für die Straßenbahnlinien 1, 5, 7, 13 und 26 eingerichtet. Weiters werden die Buslinien 31E, 32, 33E, 34, 39, 40, 58, 63 und 67E umgeleitet bzw. verkürzt und die Linie 39 teilweise eingestellt.

Hier finden Sie alle Straßensperren, Öffi-Umleitungen am Samstag und Sonntag sowie Infos zur Anreise zum Marathon.

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. 25 Jahre Graz Marathon

- Das muss gefeiert werden! Das größte Lauffest im Süden Österreichs zelebriert sein Jubiläum heuer mit einem umfangreichen Rahmenprogramm. Wir halten Sie mit einem Marathon-Blog Sie auf dem Laufenden samt Fotoserien und Videos. Am Samstag erfolgt die Startnummernausgabe für den Bambini Sprint/Junior Marathon und den Familienlauf von 9.30 bis 12 Uhr im Gigasport Graz und ab 13 Uhr nur noch beim Infozelt im Start-/Zielgelände (Oper Graz). Die Ausgabe für den Knax Klub Bambini Sprint erfolgt ausschließlich im Knax Klub Zelt vor der Oper. Und für alle, die am Wochenende mit dem Flixbus verreisen, gibt es hier die Infos zur Haltestelle in der Glacisstraße.

5. Wohin?



"Conchita vs. Gabalier"

Von der "Insel der Seligen" zur illiberalen Demokratie? Österreich zwischen Tradition und Moderne, zwischen Verschwinden und Wiederkehr. Prolog: Gabriela Hiti liest aus Songtexten heimischer InterpretInnen. Unter der Leitung von Colette M. Schmidt diskutieren: Olga Flor, Gerald Grosz, Monika Primas,Markus Rheindorf, Kathrin Stainer-Hämmerle und Gerhild Steinbuch

Tel. 0316 81 60 70



Tauchgang mit Tiefgang



Tel. 0676 393 44 13



Sgt. Potschka's Lonely Hearts Club Band auf den Spuren der Beatles und anderer musikalischer Größen dieses Jahres; Stefan May, Autor und Journalist, steuert das Submarine mit seinen ironischen Texten durch den Abend und lässt welt- wie persönlich bewegende Ereignisse aus dem Jahr 1968 wieder auferstehen. Café Kaiserfeld, Graz. 13. Oktober, 20 Uhr. Tel. 0676 393 44 13

Grazer Akrosphäre



Tel. 06 Es ist wieder so weit, die Grazer Akrosphäre veranstaltet ihre Open Stage als Teil des 4. Grazer Akrobatik Festivals. Dieses Jahr dürfen wir verschiedene lokale und internationale Artisten auf die Bühne bitten. Auf dem Programm stehen unterhaltsame, elegante und experimentelle Acts aus allen Zirkusdisziplinen. Explosiv, Graz. 13. Oktober, 21 Uhr. Tel. 06

76 347 80 28

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Freitag.

6. Zahlen des Tages

Ekaterina Degot, Intendantin des steirischen herbstes, zieht zufrieden Bilanz. Die Neuerungen hätten funktioniert. Über 45.000 Besucher wurden beim Volksfronten-Parcours, dem Begleitprogramm und dem Musikprotokoll verzeichnet. Fast die Hälfte gab bei einer Befragung an, zum ersten Mal dabei zu sein. Sehr gut angenommen wurde der neue Festival-Pass, den sich 2.200 Besucher kauften.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.