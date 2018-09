Facebook

© pixabay

1. Wetter

Am Freitag geht das Sonnenwetter vom Vortag in die Verlängerung. Bei viel Sonnenschein, kaum Wolken und nur wenigen Frühnebelfeldern steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 24 bis 29 Grad an, ganz vereinzelt kann es sogar nochmals bis zu 30 Grad geben.

2. Luftgüte und Pollen

Die lufthygienischen Bedingungen sind günstig. Während des Tages kann es zu starkem Pilzsporenflug kommen, während Ambrosiapollen gegen Wochenende stagnieren.

3. Verkehr

In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

Im Bereich der Conrad-von-Hötzendorf-Straße kommt es im Abschnitt Fröhlichgasse bis Styria-Media-Center zur tageweisen Sperrung des Geh- und Radweges.

Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10 kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spur-Zusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.



In der Straßganger Straße (Bereich Loewegasse) gilt zwischen 20.08. bis 28.09. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Was da in der SPÖ eigentlich passiert ist

Die heimische Parteipolitik ist seit dem Rücktritt Christian Kerns um eine beträchtliche Spielwiese für Spekulationen reicher. Um den Überblick nicht zu verlieren, finden Sie hier den rekonstruierten Hergang von Kerns Aussage, die die SPÖ in Bedrängnis brachte.

5. Wohin?

steirischer herbst: der zweite Tag

Nach der gestrigen Eröffnung hält der steirische herbst am zweiten Tag bereits einige Programm-Highlights bereit. Vom Bread&Puppet-Theater in der VVolke über philosophische Unterredungen in der Postgarage, für jeden ist etwas dabei.

Informationen dazu unter: http://www.steirischerherbst.at

"The making of DADA"

Alf Poier präsentiert im Casino Graz sein neues Programm. Eine Wegbeschreibung vom steirischen Schwammerlsucher und Tanzmusiker bis hin zum nihilistischen Dadasophen und geistigen Queraussteiger. Für Genre-Liebhaber.

Casino, Graz. 21. September, 19.30 Uhr. Tel. 0316 871 871 11

Just dance

Wem der Sinn danach steht, das Tanzbein zu schwingen, der ist im PPC ab 22.00 Uhr sicherlich gut aufgehoben. Bei "Hey Ya! Die 00er Party" wird ein musikalischer Eintopf aus den besten Tracks des Jahrzehnts serviert. Mahlzeit!

Tel. 0316 81 41 41



Für die Kleinen



Für die Kleinen

Im FRida&freD kommen die Kleinsten voll auf ihre Kosten. "Das kleine Ich bin Ich", eine heitere Geschichte der Identitätsfindung für Jung und Alt, wird mit Akkordeon-Begleitung aufgeführt. Weitere Aufführungstermine am 22., und 23.09. jeweils um 16 Uhr. FRida&freD, Graz. 21. September, 16Uhr. Tel. 0316 872 77 00

6. Zero Emission Day oder Welttag der Dankbarkeit



Warum am heutigen abgasfreien Tag nicht einfach das Auto stehenlassen und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Das Wetter erlaubt es definitiv, was die Kondition dazu sagt, bleibt wohl jedermann selbst überlassen. Und nicht vergessen, immer brav grinsen und fröhlich sein, immerhin ist ja auch Welttag der Dankbarkeit.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.