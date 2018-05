Facebook

Der heutige Feiertag will genutzt sein. Morgen wird es schon wieder unbeständig © Leser Reporter

1. Wetter

Der Feiertag bringt nach Auflösung von Restwolken meist einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Es entstehen wieder einige Quellwolken, wobei es meist trocken bleiben sollte. Die Temperaturen bleiben ähnlich wie am Wochenende mit Höchstwerten bis 22 Grad. Am Dienstag wird es schon wieder unbeständiger, von Süden ziehen allmählich kompakte Wolken auf und es ist im Tagesverlauf mit Regenschauern und mit Gewittern zu rechnen. Es wird ein bisschen kühler.

2. Luftgüte und Pollen

Aufgrund der Wetterlage werden zurzeit keine erhöhten Schadstoffbelastungen erwartet. Aktuell gibt es eine erhöhte Pollenbelastung durch Gräser und Erle.

3. Verkehr

gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet. In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten. In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel

im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA) In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.

4. Was Graz bewegt

Die Studie der TU-Graz und des Umweltbundesamts zu Citymaut und autofreier Tag wirbelt weiter Staub auf. Anfang Juni wird es dazu eine "dringliche Anfrage" der Grünen im Landtag geben. Aus der Expertise wurde nämlich abgeleitet, dass weder Citymaut noch autofreier Tag den gewünschten Effekt hätten. Hier finden Sie fünf Fragen rund um das Expertenpapier.

5. Ausgewählte Event-Tipps

WIKI Fest der Fantasie

Am letzten Tag von "grazERZÄHLT" verzaubern Erzähler aus aller Welt auf zwei Bühnen im Joanneumsviertel die Hektik des Alltags in ein einziges, großes Fest für Familien und für Menschen, die die Fantasie lieben! Geboten wird ein drei Stunden Non-Stop Programm voller Überraschungen, Poesie und Fantasie. Hier finden Sie die Geschichtenerzähler.

Bei der Führung durch die Ausstellung "Schau Graz!" werden 426 Fotografien gezeigt, die fotografisch den konkreten gegenwärtigen Ist-Zustand von Graz beschreiben. Gezielte Fragen laden dazu ein, sich einen Begriff zu machen von den vielfältigen Kräften, komplexen Strukturen und Problemlagen, welche die Stadt gestalten und verwandeln.

Bei der Führung durch die Ausstellung "Schau Graz!" werden 426 Fotografien gezeigt, die fotografisch den konkreten gegenwärtigen Ist-Zustand von Graz beschreiben. Gezielte Fragen laden dazu ein, sich einen Begriff zu machen von den vielfältigen Kräften, komplexen Strukturen und Problemlagen, welche die Stadt gestalten und verwandeln.

GrazMuseum, Graz. 21. Mai, 10-17 Uhr. Tel. 0316 872 76 00



Alle Termine für heute finden Sie hier.

6. Heute ist...

nicht nur Pfingstmontag, auch der UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt 2018 fällt auf den 21. Mai. Hier finden Sie alle Details dazu.

Ein kurioser Feiertag war hingegen gestern: der internationale Tag der Maße und Gewichte. Die Konvention was genau ein Meter ist und was nicht, ist jünger als man glauben könnte. Am 20. Mai 1875 wurde das Internationales Büro für Maß und Gewicht gegründet sowie die Meterkonvention getroffen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.