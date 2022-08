Das Erdgeschoss des Hauses Zinzendorfgasse Nummer 27 ist Sitz einer Bank. Das Gebäude mit seinen zwei Geschossen und der Fassade in sattem Schönbrunn-Gelb wurde 1828 errichtet und erhielt 41 Jahre später eine historistische Anpassung. Man gelangt durch die Glastüre in den Innenhof, der zwar schon etliche Versiegelungen aufweist, aber auch noch reichlich Buschwerk und eine Baumlandschaft, und in der Mitte ein Gartenpavillon aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dieser grüne Innenhof ist ein Musterbeispiel für die Schönheit der grünen Kronjuwelen in den Häuserreihen. Auch das Grundstück daneben, eine Idylle mitten in der Stadt, in der nicht nur Pflanzen, sondern auch ein Pool erfrischen.