Vier Bäume und viel Beton, die grauen Platten zum guten Teil beschädigt, die eingelassenen bunten Lichter zumeist längst defekt. Das ist er, der Tummelplatz, so wie wir ihnen kennen und den Paula in den heißen Sommermonaten nur ungern betritt. Der aufgeheizte Boden tut ihren Pfoten nicht gut, der Sprühnebel-Versuch brachte da nicht wirklich Linderung. Nun soll er einer Neugestaltung unterzogen werden, dieser Tummelplatz, so wie wir ihn kennen. Freilich, das, was wir gemeinhin Tummelplatz nennen, ist eigentlich ein Platz ohne Namen. Der "echte" Tummelplatz zieht sich seitlich rechts als Gasse zwischen Burggasse und der schon beschriebenen Betonfläche.