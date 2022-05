Wissen Sie denn, wer dieser Karl Morre war? Nach ihm ist eine Straße in Eggenberg benannt, eine Mittelschule wie auch eine Volksschule. Und mitten im Grazer Volksgarten erhebt sich sein Denkmal, geschaffen von einem aus seinem Freundeskreis, dem Bildhauer Hans Brandstetter. Nun, der in Klagenfurt geborene Morre kam zum Studium nach Graz und blieb in der Steiermark, tätig im Staatsdienst in verschiedensten Bereichen. Es verschlug ihn auch in die Politik, er war im Landtag, im Reichsrat, nahm sich der Probleme der Landbevölkerung an.