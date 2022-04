Rankings, wie das auf Neudeutsch genannt wird, begegnen uns förmlich auf Schritt und Tritt. Das Schönste, die Größte, der Schwerste. Was auch immer. Aber auch wir wollen uns diesem Trend nicht entziehen und lenken daher unsere Schritte in die längste Straße von Graz. Sie beginnt am Lendplatz und führt, manchmal irritierend Haken-schlagend, an die Stadtgrenze, über 7340 Meter. Und damit ist die Wiener Straße die längste Straße im Stadtgebiet, die Mariatroster Straße weist dann 7090 Meter auf.