Er hat es angedeutet, jetzt liegt es den Mandataren im Gemeinderat schwarz auf weiß vor: Die Zahlen aus dem Strategiebericht, den Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) dem Gemeinderat am Donnerstag vorlegt, haben es in sich. 75 Millionen Euro an Einnahmen aus den Ertragsanteilen brechen bis 2027 weg, „allein für heuer sind es acht Millionen, die wir durch Umschichtungen noch hereinbekommen müssen“, heißt es.