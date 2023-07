Drinnen, draußen, wieder drinnen - es ist ein Hin und Her, das der KFG gerade erlebt. Die ehemaligen Grazer FPÖ-Politiker rund um Claudia Schönbacher und Alexis Pascuttini wurden nun als KFG vor knapp zwei Monaten aus dem Verfahren rund um den Finanzskandal der Grazer FPÖ ausgeschlossen. Im Verfahren selbst geht es ja um die Frage, was in der Ära Mario Eustacchio mit mehr als einer Million Euro an Klubförderung geschehen ist. Der Verdacht: Untreue, beschuldigt ist die damalige Grazer FPÖ-Spitze und auch Landesparteichef Mario Kunasek.