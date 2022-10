Grazer FP-Obfrau stellt sich vor Klubchef: "Rechne auch mit meinem Ausschluss"

Klubchef Pascuttini beruft beim Landesparteigericht gegen seinen FPÖ-Ausschluss. Obfrau Schönbacher will mit ihm den Weg in der Grazer Partei und in der Aufklärung des Skandals weitergehen.