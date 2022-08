Der Führungswechsel in der SPÖ Graz sorgt bei manchen in der Koalition für Sorgenfalten: Mit 13. September wird Soziallandesrätin Doris Kampus als zunächst geschäftsführende Chefin von Michael Ehmann übernehmen – gleichzeitig aber Landesrätin bleiben. Die Parteichefin ist damit operativ nicht in die Arbeit der Rathaus-Koalition involviert – eine Konstellation, die Konfliktpotenzial in sich birgt.