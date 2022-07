Drohende Gasknappheit im Winter, steigende Preise, und eine sich immer mehr verschärfende Klimakrise: Energiesparen ist das Gebot der Stunde. In Deutschland hat der Grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck ein weiteres umfassendes Paket zur Energiesicherung angekündigt, das unter anderem auch Einsparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden per Verordnung vorsieht. Die Stadt Nürnberg geht noch weiter und stellt etwa die Beleuchtung historischer Gebäude aus Gründen des Energiesparens ein und schließt drei von vier Hallenbädern über die Sommermonate, um Energie zu sparen.