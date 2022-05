Tito-Hommage via Facebook? KPÖ-Posting sorgt für Irritation

Am offiziellen Account der KPÖ Graz gratuliert die Partei zum "Tag der Jugend" am 25. Mai. Harmlose Jugo-Nostalgie oder versteckte Hommage an den umstrittenen Ex-Präsidenten Josip Broz Tito?