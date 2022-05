Was bewegt Graz am besten: Eine unterirdische S-Bahn, eine U-Bahn oder ein reiner, dafür großer Straßenbahnausbau? Geht es nach FPÖ-Klubchef Alexis Pascuttini, sollen das die Grazerinnen und Grazer selbst entscheiden. Per Dringlichem Antrag im Gemeinderat forderte er, dass die Grazer nach dem Steirischen Volksrechtegesetz befragt werden sollen. „Sonst beginnt beim nächsten Regierungswechsel wieder alles von vorne.“