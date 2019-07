Kleine Zeitung +

Marktbereicht Lendplatz: Hier gibt's frische Säfte für heiße Nächte

Viel trinken! Eine Empfehlung, die dieser Tage ernster denn je genommen werden sollte: Wem au die Dauer Wasser zu langweilig, der kann sich am Marktstand der Familie Loidl am Lendplatz an köstlichen Säften und frischem Obst erfreuen.