Fleisch, Käse, frische Milch: Die Familie Thanei verwöhnt ihre Kunden mit einer Auswahl an Bio-Produkten von Ziege und Rind. Die Früchte ihrer Arbeit sind auf drei Bauernmärkten erhältlich, wer mehr über die Arbeit selbst lernen möchte, kann am Hof der Thaneis auch ein Landwirtschafts-Seminar besuchen.

Margot Thanei am Bauernmarkt in Eggenberg. © Georg Tomaschek

Die Familie Thanei steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für Pfingsten: Am neunten Juni werden sie ihren Kunden wieder frisches Bio-Rindfleisch anbieten. Egal ob Braten, Steak oder Schnitzel, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wer Interesse hat, muss sich allerdings vorab melden: Die Kontaktdaten finden Sie unten angeführt. Fleisch gibt es nur vier Mal im Jahr, sonst verkauft die Familie aus Pöllau vorwiegend die Milchprodukte ihrer 110 Ziegen und 45 Rinder: „Am besten verkauft sich momentan der Mozzarella! Auch Grillkäse ist bereits sehr gefragt“, erklärt Margot Thanei. Einen Marktstand der Thaneis finden Sie jeden Dienstag-Nachmittag in Andritz, mittwochs und samstags in Eggenberg, sowie am Dienstag-Nachmittag und Samstag-Vormittag in St. Peter.