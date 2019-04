Facebook

© Daniela Brescakovic

Mit voll beladenen Gepäcksträgern, kleinen Kisterln und dünnen Stoffsackerln, die übersät sind mit Kaktusstacheln, die durch den dünnen Stoff durchdringen: Schon in aller Früh flanieren die ersten Besucher am Pflanzenraritätenmarkt im Botanischen Garten und kaufen die Stände leer. Noch bis Sonntag, 16 Uhr stehen die Pflanzen dort sowie im Café Phönix in der Münzgrabenstraße zum Verkauf. In blühender Umgebung haben Aussteller von überall her ihr Gewächs in der Sonne ausgebreitet.