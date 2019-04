In knapp einem Monat findet der erste Grazer Schoko-Marathon statt. Wir verraten, welche lokalen Confiserien ihre Süßigkeiten zum Verzehr anbieten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zehn Grazer Shops und Confiserien machen beim ersten Grazer Schoko-Marathon mit. © Charisse Kenion/Unsplash

Nach dem langen Fasten dürfen sich Verzichtserklärer und Schokomäuler auf ein neues Event in Graz freuen. Erstmals findet am 11. Mai ein Schoko-Marathon in der Murmetropole statt. Wie die Kleine Zeitung zu Jahresbeginn berichtete, haben Naschkatzen von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich durch das schokoladige Angebot der Stadt durchzuprobieren.