Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Auslage beim Franktowitsch wird die Neuerung schon angekündigt © MSA

Die neue Auslage in der Stempfergasse sagt eigentlich eh schon alles: Symbole kündigen eine Änderung an - ohne das Delikatessengeschäft dahinter zu verdecken. Also: Der Frankowitsch bleibt, wie er ist, bietet aber ab Februar zur Engen Gasse hin einem kleinen Restaurant Unterschlupf - der neuen Poke-Bar Humuhumu.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.