Salvatore Moretti ist vielen Grazern als Betreiber der "Casa Costiera" in Caorle ein Begriff. Mitte Dezember sperrt er nun in der Schmiedgasse ein neues, italienisches Restaurant auf.

Salvatore Moretti auf der Baustelle in der Schmiedgasse © Andrea Rieger

Derzeit wird in der Schmiedgasse 36 noch gestemmt, gebohrt und verputzt, schon in wenigen Wochen soll hier aber geschlemmt werden. Hinter den verklebten Schaufenstern sind Handwerker aus Österreich und Italien am Werk, um aus den Räumlichkeiten, die lange Jahre leer standen, ein schickes italienisches Restaurant zu machen. 120 Gäste werden hier auf zwei Etagen Platz finden, die Eröffnung ist für Mitte Dezember geplant.

