Große Überraschung in der Grazer Gastroszene: Ausgerechnet der Namensgeber der "Bar Albert" in der Herrengasse hat diese verlassen und geht jetzt neue Wege.

Albert Kriwetz (links) und Roland Gölles (ganz rechts) gehen getrennte Wege, Yves M. Müller steigt in der Herrengasse ein © Bar Albert, privat

Seinen letzten Tag in der „Bar Albert“ hat Albert Kriwetz bereits hinter sich: Der Szenegastronom hat mit dieser Woche die Bar, die seinen Namen trägt, verlassen: „Es war wunderschön, aber jetzt ist es an der Zeit, mich zu verändern“, hält er sich über seine Zukunft noch bedeckt. Er macht erst einmal Pause, neue Projekte sind aber bereits in Arbeit – im Frühjahr 2019 soll man wieder von ihm hören. Sowohl Kriwetz als auch Besitzer Roland Gölles legen aber großen Wert auf die Feststellung, dass man sich im besten Einvernehmen trennt.

