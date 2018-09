Parks-Gründer Rötzer stellt sein Stammlokal in der Griesgasse um - und will weiter expandieren.

Robert Rötzer übergibt den Schlüssen im Parks in der Griesgasse an Nino Berger © Juergen Fuchs

Die Parks-Lokale zählen zu den Fixgrößen in der Grazer Bio-Fair-Trade-Szene. Sowohl in der Gries- als auch in der Zinzendorfgasse wird den Hungrigen seit Jahren vegetarische und vegane Speisen serviert. Jetzt krempeln Martina und Robert Rötzer ihre Lokale um - im Hintergrund zumindest.

Nino Berger, bisher schon im Service tätig, übernimmt in der Griesgasse als Franchisenehmer das Ruder. Robert Rötzer selbst will sich nämlich ein bisschen freispielen - und gleichzeitig die Augen nach ein, zwei neuen Filialen offenhalten, wie er zur Kleinen Zeitung sagt.

"Name, Essen und Qualität bleiben in der Griesgasse gleich", betonen Berger und Rötzer. Ab Oktober lädt man an beiden Standorten zum vegetarischen und veganen Sonntagsbrunch. Berger, geprüfter Barmixer und auf Kreuzfahrtschiffen und erprobter Barmann, wird außerdem Cocktail-Workshops im Parks-Art anbieten.

