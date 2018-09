Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Marschallgasse wurde für einen Tag zur Spielstraße © Ballguide / Christof Hütter

Normalerweise parken und fahren in der Marschallgasse Autos. An diesem Mittwoch war jedoch alles anders: Kinder der Volksschule Afritsch und des Klex spielten dort, kickten den Fußball herum oder versuchten, ihre Freunde zu fangen. Fahren durfte man nicht, nur ein Fahrzeug des Paketdienstes durfte rein. Auch das Parken wurde untersagt, nur ein Auto hat die kurzfristig aufgestellten Schilder nicht mitbekommen. Kurz: Die Marshallgasse wurde zur Spielstraße umgewandelt, die beiden Schulen konnten so ihren sehr kleinen Innenhof erweitert.