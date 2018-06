Neueröffnung Am Grazer Südtirolerplatz heißt es jetzt: "Alles Party"!

Facebook

Deanne Heidegger in ihrem Geschäft am Südtirolerplatz © (c) Stefan Pajman

Deanna Heidegger kann sich über fröhliche Kundschaft freuen. Wer in ihr neues Geschäft am Südtirolerplatz 10 kommt hat in der Regel etwas zu feiern. Dekoration, Partyartikel und Backzubehör für Fasching, Halloween, Geburtstag, Hochzeit und alle anderen Anlässe, bei denen es ein bisschen bunter zugehen darf, gibt es in ihrem Shop „Alles Party“.

Offizielle Eröffnung am kommenden Samstag

Aufgesperrt hat die gebürtige Amerikanerin ihr Geschäft bereits vor einigen Tagen, am Samstag (16.6.) folgt die offizielle Eröffnung mit Cupkakes-Verkostung und vielen Aktionen. Online vertreibt die Wahlgrazerin Partyartikel schon seit einigen Jahren unter www.allesparty.at.

