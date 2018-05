Eine Boeing?Jetzt landet sogar zweites Flugzeug auf Grazer Hoteldach

Facebook

Anfang April wurde die Iljuschin nach Graz transportiert © APA/ERWIN SCHERIAU

Das Spektakel geht weiter: Schon vor Wochen berichtete die Kleine Zeitung, dass es dem Vernehmen nach mit einem Flugzeug auf dem Dach des Grazer Hotels "Novapark" nicht getan ist. Nun kommt tatsächlich die Bestätigung: Ein zweiter Flieger ist im Anflug.

Anfang April lieferte ja ein 70-Meter-Sondertransport eine Maschine vom Typ Iljuschin in die Grazer Fischeraustraße – am Dach des Hotel Novapark soll es künftig als Eventlocation für Hochzeiten und Feiern zur Verfügung stehen.

Zusammengebaut und neu lackiert: die Iljuschin auf dem Novapark-Areal Foto © Hotel Novapark

Seit damals wurde und wird gemunkelt, dass es nicht bei einem Flugzeug bleiben soll. Nun hieß es plötzlich im Grazer Rathaus: „Jetzt ist es so weit!“. Darauf angesprochen bestätigt Helmut Neukam, Inhaber des Hotels Novapark, der Kleinen Zeitung: „Es stimmt. Wenn alles gut geht, bekommen wir Ende Mai unser zweites Flugzeug.“ Mehr könne er derzeit noch nicht sagen. Dem Vernehmen nach handelt es sich dieses Mal um eine Boeing.

Graz: Spektakuläres Projekt Anfang April war es so weit: Die Iljuschin IL62 wird von Niederösterreich nach Graz transportiert. APA/Scheriau Das Ziel: Das Grazer Hotel Novapark. Auf dessen Dach soll das Flugzeug ja "landen". APA/Scheriau Die Iljuschin war in Einzelteile zerlegt nach Graz transportiert worden. Hotel Novapark Beim Hotel in der Grazer Fischeraustraße wurde der Flieger wieder zusammengebaut und neu lackiert. Hotel Novapark Am 22. Mai wird der Flieger dann auf das Novapark-Dach gehoben. Hotel Novapark Dort soll der umgebaute Flieger ja zur Eventlocation für Hochzeiten oder andere Feiern werden. Hotel Novapark Das ausrangierte Flugzeug war die ehemalige Präsidentenmaschine der Tschechoslowake. Hotel Novapark 1/7

Flugzeug Nummer eins, die in Einzelteile zerlegte Iljuschin - ein ehemaliges Regierungsflugzeug der Tschechoslowakei - wird indes seit Wochen auf dem Hotelgelände zusammengebaut und neu lackiert. Am 22. Mai wird die Maschine schließlich auf das Hoteldach gehoben. Ehe der zweite Sondertransport folgt.

