Für viele junge Kärntner ist Graz der Lebensmittelpunkt und fixer Bestandteil der Zukunftsplanung, andere wiederum können kaum erwarten, zurückzugehen. Wovon das abhängt, was das für Graz und Kärnten bedeutet und was die Jahreszeiten damit zu tun haben, erfahren Sie in dieser Podcast-Folge.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs, Collage

Zu hören sind sie an fast allen Grazer Ecken; besonders nahe der Uni: Junge Menschen, die auf kärntnerisch „ratschen“. Mit Kärntner Einschlag wird diesmal auch in Graz – Laut gedacht diskutiert: Warum ziehen so viele junge Menschen vom Wörthersee an die Mur, was heißt das für Kärnten und was für Graz und wie könnte die Fertigstellung des Koralmtunnels die Weichen ganz neu stellen – über diese Fragen spricht Kleine-Redakteur Thomas Macher mit der Wissenschafterin Sylvia Leitner und dem Musiker und Start-up-Gründer Thomas Hlatky, der aus Klagenfurt kommt und nun in Graz lebt.

Diese, wie auch alle anderen Folgen des Podcasts finden sie nicht nur hier, sondern auch auf Spotify und iTunes. Bei Fragen zu unserem Podcast, schreiben Sie uns bitte an: laut.gedacht@kleinezeitung.at.