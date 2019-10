Rund 500 Aktivisten von "Rettet die Mur" zogen am Freitag durch die Innenstadt in Richtung Stadtpark, um gegen die Staustufe Puntigam zu demonstrieren.

500 Aktivisten protestierten gegen das Murkraftwerk. © Bernd Hecke

Es war eine bunte, friedliche Truppe von umweltbewegten Grazern über Kommunalpolitiker bis zu „Omas und Opas gegen das Murkraftwerk“ und Trommlern, die sich am Freitag um 17 Uhr auf dem Grazer Südtiroler Platz getroffen hat, um sich einmal mehr gegen die bereits in Bau befindliche Staustufe in Puntigam zu stemmen. Im Visier der Gegner, rund 500 waren laut Polizei zur Demo gekommen (der Veranstalter spricht von 2000 Demonstrationsteilnehmern), war diesmal noch stärker als bisher der zentrale Speicherkanal, der eine notwendige Folge des Kraftwerkprojektes ist.