Das Gemeindezentrum in Stattegg © Peter Eder

Die ÖVP mit Bürgermeister Karl Zimmermann schaffte in der Gemeinde am nördlichen Stadtrand von Graz vor fünf Jahren zehn von 15 Mandaten. „Stattegg hat sich gut entwickelt“, so Zimmermann, der seit 14 Jahren im Amt ist und nun in seine dritte Wahl geht. Er will, dass der Ort nur „überschaubar wächst“, bei Baulandausweisungen will er behutsam sein.