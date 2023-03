Die Industrie- und Gewerbeflächen an der A9 südlich von Graz gehören zu den gefragtesten Österreichs. Nun, nur wenige Wochen nach dem Baustart des Amazon-Lagers, steht dort das nächste Großprojekt an. Zwischen Autobahn und Koralmbahn wird ein weiteres großes Gewerbe- und Logistikzentrum errichtet: Jenes für den deutschen Großkonzern DB Schenker (rund 1800 Mitarbeiter in Österreich). Heute erfolgte der Spatenstich.