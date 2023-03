Nach Behördenärger: Rassehundeschau findet jetzt südlich von Graz statt

Ein Jahrmarkt der Eitelkeiten mit kalter Schnauze: Nach Behördenärger in Graz gastiert die Rassehundeschau heuer in Premstätten. Warum die Leistungsschau für Züchter wichtig ist und Behörden so genau hinschauen.