"Manche Einsätze bleiben ein Leben lang in Erinnerung", ist sich die Crew jenes Rettungswagens einig, der am 2. März gegen 12.30 Uhr zu einem ganz besonderen Einsatz gerufen wurde - ein Ehepaar war schon unterwegs Richtung LKH Universitätsklinikum Graz, die Frau mit Zwillingen schwanger und die Geburt stand unmittelbar bevor. Bei der Rettungsleitstelle Steiermark vereinbarte man, dass die werdenden Eltern zur Rot-Kreuz Bezirksstelle in Seiersberg-Pirka kommen, wo der Rettungswagen (RTW) für sie bereitsteht.