Samstagnacht gegen 22 Uhr ist es auf der L36 in Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Moped gekommen, der 16-jährige Mopedlenker landete verletzt im Straßengraben.

Der 16-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung gab der Polizei gegenüber später an, dass er von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden war und so zu Sturz gekommen war. Der vorerst unbekannte Pkw-Lenker hatte seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt.

Unfalllenker war weggefahren, meldete den Unfall aber

Die Beamten der Polizeiinspektion Hitzendorf leiteten umfangreiche Ermittlungen ein - so fanden sie etwa entlang der Straße Fahrzeugteile mit Seriennummer. Währenddessen meldete sich ein Mann beim Notruf des Roten Kreuzes und gab an, in der Nähe von Hitzendorf einen Unfall verursacht zu haben. Die Polizei verfolgte die Festnetznummer, mit der der Notruf gewählt wurde, zurück und konnte so die dazugehörige Adresse ausfindig machen.

Fahrerflüchtiger stellte sich auf Grazer Polizeiinspektion

Beim Haus angekommen, fanden die Beamten zwar das beschädigte Unfallfahrzeug, aber nicht den Unfalllenker. Dieser stellte sich dann aber selbst: Der 50-Jährige Grazer kam gegen 1 Uhr auf eine Polizeiinspektion in Graz und stellte sich dort. Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine mittlere Alkoholisierung. Beamte nahmen dem Mann den Führerschein ab. Er wird angezeigt.