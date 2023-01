Mit einem schwerkranken Buben, der einmal in seinem jungen Leben in einem Rallyeauto mitfahren wollte, fing alles an. Florian Aichhorn, damals ehrenamtlich bei der Rettung tätig, ermöglichte dem Kind eine rasante Ausfahrt. Bald darauf, im Jahr 2020 gründete der Oberösterreicher dann den Verein „Rollende Engel“. Das Ziel: „Wir erfüllen Menschen ihren letzten Wunsch.“