Laut FF Tobelbad-Haselsdorf entdeckte Hauptbrandinspektor Robert Krenn am Montag gegen 14.20 Uhr neben der L 378 eine reglose Person. "Nachdem ein Herz-Kreislaufstillstand festgestellt wurde, begann er (Krenn, Anm.) mit der Reanimation" – und alarmierte die Einsatzkräfte. "Ich war am Weg zur Arbeit, als ich den Mann zufällig am Gehsteig entdeckte", schildert Krenn der Kleinen Zeitung.