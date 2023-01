Alpinunfall am Grazer Hausberg: Am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr verletzte sich ein 62-Jähriger aus Graz, als er absteigen wollte. Der Mann, der mit Wanderbekleidung, Stirnlampe und Bergschuhen ausgerüstet war, rutschte auf einem Schneefeld aus, kam zu Sturz und verletzte sich am rechten Fuß.