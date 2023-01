Vor rund 50 Jahren wurde die Volksschule in der Marktgemeinde Feldkirchen südlich von Graz errichtet, etwa 20 Jahre danach kam die Mittelschule hinzu. Wie all die anderen Gemeinden rund um Graz wächst aber auch Feldkirchen stark, allein in den letzten fünf Jahren kamen rund 1000 neue Bürgerinnen und Bürger hinzu, in Summe sind es mittlerweile mehr als 7200.