Am Freitag, 16. Dezember, fand im Tennis-Paradies in Pachern ein Damen-Charity-Turnier statt. Drei Stunden lang wurde Tennis von 20 Teilnehmerinnen gespielt – sämtliche Spenden gingen an den Verein "Geben fürs Leben" – die Leukämiehilfe Österreich.

Unterstützt wurde die Aktion von Bürgermeister Jakob Frey sowie von Dragi vom Tennis-Paradies. Den Scheck in Höhe von 1500 Euro nahm Katharina Palatzky von "Geben für Leben" persönlich entgegen. Organisiert wurde das Turnier von Neza Maunz.