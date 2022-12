Mut kann man nicht kaufen. Den kompletten Inhalt einer deutschen Sporthalle – mit verschiedenen Hindernissen, Rampen, Klettergerüsten und Matten – allerdings schon. Das dachten sich auch Jeannine Feiertag und Jakob Seitz. Gut 60.000 Euro blätterten die beiden Mitt-Zwanziger dafür hin, inklusive Transport nach Österreich. Nun starten sie mit ihrer "Ninjabox", der ersten derartigen Ninjasporthalle Österreichs, durch. Aber nicht so sprunghaft, alles der Reihe nach.

Die Burgenländerin und der Niederösterreicher lernten sich beim Studium in Graz kennen. Bald verband die beiden nicht nur die Liebe, sondern auch ihre Leidenschaft für den "Ninjasport". In diesem geht es darum, kletternd, hangelnd, springend und laufend kraftraubende Hindernisstrecken zu bewältigen. Bekannt wurde dieser spektakuläre Sport aus dem Fernsehen ("Ninja Warrior").

Die Gas(t)geber Jakob Seitz (links) und Jeannine Feiertag (mit dem Besucher Jan Golacz) © Juergen Fuchs

"Wir merkten, dass wir auch bei uns eine Halle dafür brauchen", erinnert sich Jeannine Feiertag. "Wir haben dann lange in Graz gesucht, es war aber unmöglich, dort was Passendes zu finden. Wir waren ja Studenten, standen fast ohne Startkapital da. Niemand wollte uns haben."

Jeannine und Jakob vor dem Ninja-Rad © Juergen Fuchs

Mit Ausnahme von Josef Hödl. Er besitzt in Hönigtal östlich von Graz ein Werksgelände, in dem einst Feuerwehrautos zusammengeschraubt wurden. Und er schenkte den beiden Jungunternehmern eine Chance, Unterstützung und viele Freiheiten: Er vermietet ihnen einen Teil der Hallen, half auch beim Umbau. "Es hat von Anfang an gepasst", freut sich Feiertag.

Im April begann der Umbau: Sanitäranlagen und ein kleiner Barbereich wurden installiert – und vor allem die vielen Geräte aus Deutschland, die davor am Bauernhof von Jeannines Eltern in Maria Bild zwischengelagert waren. Vieles wurde auch selbst gebastelt, in monatelanger Fein- und Grobarbeit. Gut, dass noch ein Materiallift eingebaut ist.

Tatkräftige Unterstützung gab es von den Eltern Sylvia und Josef Feiertag sowie Sabine und Walter Seitz. "Wir haben mithilfe unserer Verwandten alles selber gestemmt", ist Feiertag, die sich nach Abschluss ihres Studiums zu 100 Prozent auf das Projekt "Ninjabox" konzentriert, dankbar. Jakob Seitz arbeitet bei einem Medizintechnikunternehmen in Graz, derzeit Teilzeit. Und mittlerweile werden auch zwei weitere junge Leute (geringfügig) beschäftigt.

Schon mehr als 500 Besucher

Anfang November wurde der neue Abenteuerspielplatz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eröffnet. Die Bekanntheit der Ninjabox nahm sprunghaft zu. "Samstag und Sonntag hatten wir schon jeweils um die 80 Besucher. Insgesamt waren es schon 500" Erwachsene Hobbysportler, die bloß so herumhängen wollten, ebenso wie Eltern mit Kindern, die sich nach Herzenslust austoben wollten. Auch Uwe Weitzer, der als "Ninja-Doc" die internationale Szene aufmischt, kam schon vorbei.

Es gibt auch einen Kinderbereich © Juergen Fuchs

Am 15. Dezember wollen die engagierten Hobbysportler ihren ersten Kurs anbieten, weitere sollen folgen. Auch Kinderpartys und ein Online-Shop sind ein Thema.

Aber was macht den Reiz des Ninjasports aus? Jeannine: "Wann hänge ich denn schon an einem Ring? Wann kann ich gegen eine Wand laufen? Es sind viele ungewohnte Bewegungen, dieser Sport verbindet Dynamik, Geschicklichkeit und Kraft." Und Mut natürlich auch.