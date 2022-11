Bei uns fahren im Halbstundentakt die großen Autobusse vorbei. Sie sind so gut wie immer leer. Das ist furchtbar, vor allem, weil es bei uns beim Haus eine Engstelle gibt“, schildert Hanna Krenn. Sie wohnt in der Nähe des Bahnhofes Premstätten-Tobelbad und wundert und ärgert sich über „Geisterbusse“. „Wieso haben wir hier den ganzen Tag bis spät in die Nacht Busverkehr mit leeren Bussen? Das ist eine Umweltverschmutzung und Fehlplanung. Es ist laut und stinkt.“

Sie bezieht sich auf die Regiobus-Linien 640, 711 und 714 des Verkehrsverbundes – diese Busse fahren vom Bahnhof Premstätten-Tobelbad nach Kalsdorf, Graz und Stallhofen.

Krenn deponierte ihre Verwunderung beim Verkehrsverbund und im Ministerium. Dort verweist man sie darauf, dass der Bund massiv in ein dichteres und komfortableres Öffi-Angebot investiere – auch am Land.

Und beim Verkehrsverbund? Laut Sprecher Stephan Thaler erhielt der Raum zwischen Voitsberg und Hitzendorf ein neues Fahrplankonzept. „Daher fahren viele Busse von Premstätten Richtung Hitzendorf und Mantscha und weitere Ortschaften der Region. „Wir rechnen mit einer mehrjährigen Anlaufzeit, bis die neuen Busverbindungen von der Bevölkerung wahrgenommen und auch benutzt werden.“

Zu Stoßzeiten seien die meisten Busse, die im Stundentakt unterwegs sind, gut belegt. Zum Teil seien Busse aber auch leer. Ein Ausdünnung des Fahrplanes ist (derzeit) kein Thema. Kleinbusse sind es auch nicht: „Busse sind erst wirtschaftlich, wenn sie möglichst lange fahren. Es ist unwirtschaftlich, zwischen den Stoßzeiten große gegen kleine Busse auszutauschen.“

Übrigens: Von Premstätten Richtung Graz werde das Regiobusnetz nächsten Sommer ausgebaut. Verbindungen nach Zwaring und Wundschuh sind geplant.