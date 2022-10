Ein neues Wegenetz, versetzte Mauern: Jene Arbeiten, die man noch heuer am Grazer Urnenfriedhof durchführen wird, sind Teil einer Expansion – und eines Umbruchs: Die Zahl der Einäscherungen steigt massiv, "in der Stadt sind es fast schon 80 Prozent", weiß Gregor Zaki von Geschäftsführer der Bestattung Graz. Also wird der Urnenfriedhof in der Alten Poststraße dank zusätzlicher Grünflächen und Wasserbecken zum Parkfriedhof erweitert.