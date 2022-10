"Es gibt österreichweit keinen vergleichbaren Bauernhof", ist Andreas Eder stolz. "Und er ist ein bisschen wie mein Baby, auch wenn er manchmal etwas Schmerzen bereitet." Aber nur selten. Die Rede ist von der "Ökologischen Landwirtschaft" in Attendorf. Dieser Hof wird seit zehn Jahren von "Jugend am Werk", die unter anderem soziale Dienste für Menschen mit Behinderungen anbietet, geführt. Am Freitag gab es dort eine kleine Feierstunde mit Verantwortlichen der gemeinnützigen Organisation, mit den Betreuern am Hof und mit den Kunden und Kundinnen. Jenen zwölf beeinträchtigten, aber umso motivierteren und tüchtigeren Frauen und Männern zwischen 16 und 60 Jahren, die rund ums Jahr den kleinen Bauernhof bewirtschaften.

Die dort auf knapp 1,4 Hektar mehr als 100 verschiedene Gemüse-, Obst,- Getreide und Kräutersorten züchten und ernten, jäten, kompostieren, Honig, Essig und Sauerkraut produzieren. Die im Wald arbeiten, Gemüsekisterl zusammenstellen und überhaupt das von Johann Schlegl – der frühere Landwirt ist heute als Tätowierer tätig – gepachtete Anwesen in Schuss halten.

Ideengeber und Betreuer von der ersten Stunde an: Andreas Eder © JAW

"Die Arbeit bei uns ist so vielfältig, dass jeder die passende Tätigkeit für sich findet. Wer was macht, dürfen sich unsere Kundinnen und Kunden bei der täglichen Morgenbesprechung aussuchen", schildert Martina Gál, Leiterin dieser Ökologischen Landwirtschaft.

Rasenmähen und ausmisten

Begonnen hat alles viel kleiner: "Wir haben bei Jugend am Werk früher einige Auftragsarbeiten wie Rasenmähen durchgeführt", erinnert sich Andreas Eder. "Im Jahr 2007 haben wir dann mit einem Bohnenprojekt begonnen, später haben wir ein Jahr lang bei einem Reiterhof in Hitzendorf mitgeholfen. Dort haben unsere Jugendlichen ausgemistet und die Tiere gefüttert."

Am Hof gibt es unter anderem zahlreiche Gemüsesorten © JAW

Mangels Förderungen musste das Projekt dann eingestellt werden, zum Missfallen der Klienten von "Jugend am Werk". "Die Jugendlichen haben gesagt, sie wollen in der Landwirtschaft bleiben, sie wollen dafür auch nichts bezahlt kriegen." Bald darauf ergab sich eine Kooperation mit der landwirtschaftlichen Fachschule Alt-Grottenhof – und eine Zusammenarbeit mit Johann Schlegl (vulgo "Stockerprobst"). "Am Anfang haben wir für ihn nur einen Hackschnitzelbunker befüllt. Dann wurden wir aber gefragt, ob wir den Hof nicht etwas mehr bewirtschaften wollen."

Vom kleinen Hof zum großen Betrieb

2012 begann die offizielle Zusammenarbeit, der Hof wurde ausgebaut, ein Aufenthaltsraum, eine Küche und WC-Anlagen wurden eingerichtet, später auch ein Kühl- und Lagerraum. Heute gehört nicht nur Trainer Andreas Eder mit seiner Erfahrung und Umsichtigkeit längst zum Inventar, viel Routine haben auch Hans-Jürgen Prommer und Andreas Kerer. Sie sind seit dem ersten Tag mit am Hof. Letzterer ist besonders stolz auf seine Selbstständigkeit, so fährt er jeden Tag selbst mit dem Bus von Graz nach Attendorf und retour. Und er setzt sich als gewählter Standortsprecher für seine Kollegen ein.

Von Anfang an dabei: Hans-Jürgen Prommer (links) und Andreas Kerer © JAW

Die Verbundenheit mit "ihrem" Bauernhof ist jedenfalls groß: "Als während Corona fünf Wochen geschlossen war, hatten andere Einrichtungen die Herausforderung, ihre Kunden zur Rückkehr zu motivieren", berichtet Andreas Eder. "Wir nicht. Bei uns standen alle Kunden nach fünf Wochen von sich aus vor der Tür".