Seit Jahresbeginn war es recht ruhig im Gratkorner Kulturhaus: Die Marktgemeinde hatte den Vertrag mit dem Restaurantpächter nicht mehr verlängert. Nach monatelanger Pächtersuche kehrt in das Restaurant nun aber wieder Leben ein: Am 3. Oktober um 16 Uhr sperren Arsim und Albina Gjergji sowie Restaurantleiterin Silvia Gottlieb das neue "Wirtshaus" auf, mit entsprechenden Getränken, Kulinarik und auch Livemusik. "Wir werden uns da vorstellen. Es ist wichtig, dass Gratkorn ein Wirtshaus hat", sagt Arsim Gjergji, der in der Grazer Kaiserfeldgasse seit Jahren das Lokal "Eleven" führt (und dies auch künftig weiterbetreiben wird).