Am Sonntagnachmittag gegen 15.25 Uhr wollte die 79-Jährige aus Graz mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz in St. Radegund einparken. Sie konnte ihr Fahrzeug jedoch nicht anhalten, sodass dieses gegen eine Hausmauer rollte. Die Frau wollte noch aus dem Fahrzeug springen, die geöffnete Fahrertür wurde jedoch von einem Fahnenmast zugedrückt. Dabei erlitt die Frau eine schwere Unterschenkelverletzung und musste vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert werden.