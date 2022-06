Mehr als 20 Stürze (alle davon glimpflich), eine Lebensmittelvergiftung, lebensgefährlicher Straßenverkehr und Unruhen in Pakistan, 50 Grad Hitze in einer Wüste im Iran, Übernachtungen mit Gefangenen in Polizeistationen, Bewachungen durch 15-jährige Mopedfahrer mit Kalaschnikows und Diskussionen mit jointrauchenden Grenzbeamten in China, ein beklemmendes Gewühl an Menschen in Indien – es sind schon sehr spezielle Erfahrungen, die Mario Steiner und Matej Pranjic in den vergangenen Wochen gemacht haben.