Fleximobil: Bezirk Graz-Umgebung ist der Vorreiter

Was tun, wenn mein Kind in der Schule gemobbt wird? GU ist der erste Bezirk, in dem das „Fleximobil“ unterwegs ist. Im Gepäck: Wertvolle Beratungsdienste von Psychologen, Sozialarbeitern und Juristen, Spiele und Kaffee.