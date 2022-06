Eigentlich wollten sie nur ihre Küche erweitern – doch nun eröffneten Ulrike Essl-Silberschneider und ihr Gatte Gerald Silberschneider, beide übrigens zumindest am Papier in Pension, ihr neues Hotel in Seiersberg-Pirka. Hi5-Hotel heißt dieses, es beinhaltet 20 Zimmer und sechs Apartments und ist seit 1. Juni offiziell samt dem dazugehörigen Restaurant geöffnet.