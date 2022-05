Es wird in Graz hochprozentig zugehen. In der Messehalle A findet am 30. und 31. Mai die internationale "Rolling Pin Convention" statt. 60 Vortragende machen sich in Referaten und Workshops Gedanken über Zukunftsfragen der Gastronomie, zahlreiche Produzenten und Lieferanten stellen ihre Produkte und Technologien vor (vom pflanzlichen Fleisch bis zum Kältegrillen).