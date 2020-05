Kleine Zeitung +

Datenschutz am Friedhof? „Man wollte mir einfach nicht sagen, wo das Grab meines Kollegen ist“

Mann wollte das vermeintliche Grab seines ehemaligen Schulkollegen, verstorben am Covid-19-Virus, am Friedhof in Kalsdorf besuchen. In der Marktgemeinde verweigerte man ihm aber jede Auskunft - aus Datenschutzgründen. Diesen gibt es im konkreten Fall aber gar nicht.